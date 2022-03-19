Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

19.03.2022 00:57
Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Beylikdüzü'nde patenle motosiklete tutunarak ilerleyen 2 genç kazaya davetiye çıkardı.

Beylikdüzü'nde patenle motosiklete tutunarak ilerleyen 2 genç kazaya davetiye çıkardı. Motosiklete tutunan gençlerin akrobatik hareketler sergileyerek ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yavuz Selim Sultan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde 2 patenli genç motosiklete tutunarak ilerleyerek tehlikeli hareketler sergiledi. Hızla geçen araçların yanından geçen gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızla geçişine aldırış etmeden tehlikeli şekilde seyreden gençler, adeta ölümle burun buruna geldi.

Gençlerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beylikdüzü ve Arnavutköy'de kar yağışı Beylikdüzü ve Arnavutköy'de kar yağışı Beylikdüzü ve Arnavutököy'de kar yağışı Beylikdüzü ve Arnavutököy'de kar yağışı

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Benzine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre Mor performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 01:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement