Beylikdüzü'nde pazarda sadece gıda satışı olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde pazarda sadece gıda satışı olacak - Son Dakika

Beylikdüzü'nde pazarda sadece gıda satışı olacak

21 dakika önce

Tüm dünyada etkisini artırarak devam ettiren korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri sıklaştıran Beylikdüzü Belediyesi, Beylik Pazar Alanı'nda vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgah sayısını azaltıp seyrekleştirerek, sadece gıda...

Beylikdüzü'nde pazarda sadece gıda satışı olacak, System.String[]

Tüm dünyada etkisini artırarak devam ettiren korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri sıklaştıran Beylikdüzü Belediyesi, Beylik Pazar Alanı'nda vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgah sayısını azaltıp seyrekleştirerek, sadece gıda satışına izin verdi.


Beylikdüzü Belediyesi, tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri ilçe genelinde devam ettiriyor. Belediye salgına karşı aldığı önlemler kapsamında Beylik Pazar Alanı'nda vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla 2 bin 40 olan pazar tezgahını 531'e indirip seyrekleştirerek sadece gıda satışına izin verdi. Üç noktadan giriş çıkışların yapıldığı pazar alanına el dezenfektanları ve dezenfektan paspaslar yerleştirildi. Zabıta ekipleri tarafından düzenli denetimlerin yapıldığı pazar alanına sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metrelik sarı çizgi çekilirken, pazar esnafı da maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı. Alanda ayrıca vatandaşların hijyen konusunda dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla düzenli anonslar yapılarak, 14 kural afiş ve broşürleri dağıtıldı.


"Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını tedarik ederek, bir an önce evlerine dönmeli"


Çalışmaları yerinde inceleyerek 14 kural broşürlerini bizzat dağıtan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşlara kişisel hijyen konusunda da uyarılarda bulundu. İlçe halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaları açısından semt pazarlarının alınan önlemler doğrultusunda açık tutulacağının bilgisini paylaşan Başkan Çalık, "Burada vatandaşlarımızın rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Mümkün olduğunca pazarı açık tutarak vatandaşın hem uygun hem taze gıdaya ulaşmasını sağlamak gibi bir hedefimiz var. Ama vatandaşlarımıza tavsiyemiz, temel ihtiyaçlarını tedarik ederek, yoğunluk oluşturmadan bir an önce evlerine dönmeleri ve mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları. Herkesin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Bu saatten sonrası artık kişisel tedbirleri alma ve önem verme vakti. Biz, yerel yönetim olarak üzerimize düşen sorumluluğun fazlasını yapmaya çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz         
12:07
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim         
11:00
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi Bursa'da boş salona oynanan tiyatro oyunu YouTube'da yayınlanınca 9 kat fazla kişi tarafından izlendi         
12:32
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi         
12:32
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 17:04:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde pazarda sadece gıda satışı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]