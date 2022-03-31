'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi - Son Dakika
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'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi

31.03.2022 10:20
'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi

Fatih'ten Beylikdüzü'ne uyuşturucu satışı amaçlı geldiği söylenilen kolunda 'Pinokyo' dövmeli şahsı takibe alan polis, Beylikdüzü'nde zehir satış evine operasyon düzenledi.

Fatih'ten Beylikdüzü'ne uyuşturucu satışı amaçlı geldiği söylenilen kolunda 'Pinokyo' dövmeli şahsı takibe alan polis, Beylikdüzü'nde zehir satış evine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu maddeleri de ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde polis, bir evi uyuşturucu madde saklama evi olarak kullandığı tespit ettikleri 4 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kolunda 'Pinokyo' dövmesi bulunan ve Fatih ilçesinden geldiği tespit edilen söz konusu şahsı evden çıkarken yakalayıp arama yapan polis, üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha sonra eve düzenlenen operasyonda arama yapan polis bir kasa içerisinde E.K., B.Z.S., A.İ.A., ve Y.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Aramalarda ise 6 parça 146.8 gram halinde marihuana, 1 adet hassas terazi, bir miktar para ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Murat Delice - Mert Yıldırım-İHA)

'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi
'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi
'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi - Son Dakika
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