Beylikdüzü'nde 'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde 'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi

01.04.2022 00:57
Beylikdüzü'nde 'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi

Fatih'ten Beylikdüzü'ne uyuşturucu satışı amaçlı geldiği söylenilen kolunda 'Pinokyo' dövmeli şahsı takibe alan polis, Beylikdüzü'nde zehir satış evine operasyon düzenledi.

Fatih'ten Beylikdüzü'ne uyuşturucu satışı amaçlı geldiği söylenilen kolunda 'Pinokyo' dövmeli şahsı takibe alan polis, Beylikdüzü'nde zehir satış evine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu maddeleri de ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde polis, bir evi uyuşturucu madde saklama evi olarak kullandığı tespit ettikleri 4 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kolunda 'Pinokyo' dövmesi bulunan ve Fatih ilçesinden geldiği tespit edilen söz konusu şahsı evden çıkarken yakalayıp arama yapan polis, üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha sonra eve düzenlenen operasyonda arama yapan polis bir kasa içerisinde E.K., B.Z.S., A.İ.A., ve Y.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Aramalarda ise 6 parça 146.8 gram halinde marihuana, 1 adet hassas terazi, bir miktar para ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı Karaman'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi tutuklandı Yunus timlerinin dur ihtarına uymadı, 20 kilometre kaçtı...Yüklü uyuşturucu ile yakalandı Yunus timlerinin dur ihtarına uymadı, 20 kilometre kaçtı...Yüklü uyuşturucu ile yakalandı

Beylikdüzü, Uyuşturucu, Pinokyo, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde 'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 01:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 'Pinokyo' dövmesi uyuşturucu satıcısını ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement