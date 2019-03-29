Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Plastik Fabrikasında Yangın

Beylikdüzü'nde Plastik Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Beylikdüzü'nde plastik fabrikasında yangınİSTANBUL - Beylikdüzü'nde plastik malzemelerin üretildiği 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde plastik fabrikasında yangın

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde plastik malzemelerin üretildiği 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın saat 05: 45 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Bakırcılar Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içerisine bulunan ve plastik üretimi yapan 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Plastik malzemelerin kısa sürede tutuşması nedeniyle yangın iç kısımlara yayıldı. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat sonra yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye duman tahliyesi yaptı
Alevlerin kısa sürede iç kısımlara yayılan yangında fabrika içerisinde yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası ekipler fabrika içerisinde duman tahliyesi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı fabrika önünde hazırda bekletildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:18 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Plastik, 3. Sayfa
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