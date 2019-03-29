Beylikdüzü'nde Plastik Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Beylikdüzü'nde plastik malzemelerin üretildiği 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Beylikdüzü
'nde plastik malzemelerin üretildiği 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangın saat 05.45 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Bakırcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içerisine bulunan ve plastik üretimi yapan 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Plastik
malzemelerin kısa sürede tutuşması nedeniyle yangın iç kısımlara yayıldı. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat sonra yangın kontrol altına alındı.
İTFAİYE DUMAN TAHLİYESİ YAPTI
Alevlerin kısa sürede iç kısımlara yayıldığı yangında fabrika içerisinde yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası ekipler fabrika içerisinde duman tahliyesi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı fabrika önünde hazırda bekletildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Selim
Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:06 Kaynak: İHA
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