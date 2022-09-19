Beylikdüzü'ndeki iş yerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'ndeki iş yerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı

19.09.2022 11:37

Beylikdüzü'nde plastik kasa ve palet üretimi yapan iş yerinin deposunda çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.

Beylikdüzü'nde plastik kasa ve palet üretimi yapan iş yerinin deposunda çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan plastik kasa ile palet ve kimyasal maddelerin depolandığı iş yerinin bodrum katında dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin su ve köpük ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı iş yerinden dumanların yükseldiği görüldü.

Yangın alanındaki yoğun duman nedeniyle iş yerinin yanında bulunan 10 katlı bina da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangın nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tedbir amacıyla olay yerinde bekledi. Kızılay ekipleri de seyyar arabayla yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

İtfaiyenin yaklaşık 20 saat süren çalışmalarını tamamlamasının ardından belediye ekipleri olay yerinde temizlik yapmaya başladı.

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Kaynak: AA

Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'ndeki iş yerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'ndeki iş yerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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