Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde polise silah çekip ters yönde kaçan şüpheliler böyle yakalandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde polise silah çekip ters yönde kaçan şüpheliler böyle yakalandı

Beylikdüzü'nde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp trafikte otomobille ters istikamete kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı. Suç dosyaları oldukça kabarık olan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca bölgedeki KGS kameralarının görüntülerine de yansıdı.

Polis ile suç makinesi iki şüpheli arasındaki kovalamaca dün Beylikdüzü'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobili durdurmak istedi.

Trafikte ters yöne kaçtılar, otomobili kaldırıma sürüp faciaya davetiye çıkardılar

Uygulama noktasındaki polisleri fark eden ve kolluk kuvvetlerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polise silah çekerek kullandıkları araçla geri dönüş yapıp kaçtı. Kaçarken trafikte yoluna devam eden arkadaki bir otomobile çarpmaktan son anda kurtaran zanlılar, zaman zaman kaldırıma çıkarak büyük bir faciaya davetiye çıkardı. İzlerini kaybettirmeye çalışan adları G.A. ve Ö.A. olduğu belirlenen şüpheliler ile onları takip eden motorize polisler arasındaki nefes kesen kovalamaca yaklaşık 20 dakika sürdü. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpmaktan son anda kurtaran zanlıların kullandığı araç, peşlerindeki motosikletli polisler tarafından durduruldu. Otomobilin camından polise silah çeken ve "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli, araçtan indirilerek gözaltına alındı. Suç aleti silaha el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kolluk kuvvetlerince yakalanan zanlıların karakolda GBT sorgusu yapıldı. G.A.'nın kimlik kontrolünde 17 suçtan arandığı, otomobili kullanan Ö.A.'nın ise 7 farklı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Haklarında "Dur İhtarına Uymama", "Görevli Memura Mukavemet" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında işlem yapılarak sorguya alınan zanlılarının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, ilerleyen saatlerde her iki şüphelinin savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.