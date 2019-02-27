Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Sabiha Gökçen Parkı Hizmete Açıldı

Beylikdüzü'nde Sabiha Gökçen Parkı Hizmete Açıldı

1 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete açacağı 25 eserden beşincisi olan Sabiha Gökçen Parkı'nı hizmete açtı.

Beylikdüzü'nde Sabiha Gökçen Parkı Hizmete Açıldı, System.String[]
Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete açacağı 25 eserden beşincisi olan Sabiha Gökçen Parkı'nı hizmete açtı. Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ömer Şatır, açılışta yaptığı konuşmada, "Beylikdüzü'nün daha yeşil, daha güzel bir çevreye sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Sabiha Gökçen Parkı, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Beylikdüzü'ndeki yeşil alan sayısını arttırmaya ve nitelikli, güzel parkları vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Mahallesi'ne kazandırılan Sabiha Gökçen Parkı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine; Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Şatır: "Vatandaşlarımız Parkımızda Keyifli Vakit Geçirecek"

Beylikdüzü Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ömer Şatır, mahalle sakinleri ve çocukların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde yaptığı konuşmada "Hizmete açtığımız parkımızda, çocuklarımız güven içinde koşup oynayacak, vatandaşlarımız huzurla oturup dinlenecek ve keyifli vakit geçirecekler" diye konuştu.

Gürpınar Mahallesi Lazer Sokak ve Kartal Sokak kesişiminde bulunan ve 1.747 m alana sahip olan Sabiha Gökçen Parkı, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanları ile vatandaşlara hizmet verecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

Beylikdüzü Belediyesi, Gökçen, Beylikdüzü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yollarının Uzun Süredir Yapılmadığını Söyleyen Vatandaşlar, Seçim Çalışması Yapılmasını Yasakladı Dilenci Kadın, Paraları Vücuduna Saklarken Görüntülendi

ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:46:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Sabiha Gökçen Parkı Hizmete Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]