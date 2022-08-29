Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada

29.08.2022 19:01
Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada

Beylikdüzü'nde sanayi sitesi içerisinde bulunan kimya imalathanesinde yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde sanayi sitesi içerisinde bulunan kimya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çalışanlar kendini sokağa atarken, dakikalar sonra büyük bir patlama yaşandı. Vatandaşların korku ile etrafa kaçıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, patlama anı ise çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimya imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde çalışanlar kaynak yaptığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede bütün iş yerini saran alevler nedeniyle vatandaşlar kendilerini can havli ile sokağa atarken, dakikalar sonra büyük bir patlama yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri başlattığı çalışma sonucunda yangını söndürdü. Bölgeye tedbir amaçlı ambulans ve polis ekibi de sevk edilirken, iş yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Patlama anı kamerada

Kimya imalathanesinde yaşanan patlama vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olay sonrası vatandaşların korkuyla kaçıştığı anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Patlama esnasında olay yerinde olan esnaf Gürsel Akyüz, "Karşı komşumuzun elemanları bazı malzemeleri kaynatmaya çalışırken parlamış. O sırada yangın tüpüne müdahale etmeye çalışıldığı sırada yangın büyümüş. Daha sonra çalışanlar kendilerini dışarı atmışlar ve patlama olmuş. Patlamadan sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye geldi ve olaya müdahale etti. Biz de komşuları olarak elimizden gelen yardımı yaptık. İçeride sağlam bir şey kalmamış. 2-3 kez patlama oldu ve çok büyüklerdi. İçerideki üç kişide herhangi bir yaralanma yok. Kendileri dışarı çıkınca zaten patlama oldu. Ambulans ekipleri geldi. Şu an herhangi bir yaralı insan yok" dedi - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde korkutan patlama: O anlar kamerada - Son Dakika

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