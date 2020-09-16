Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haramidere sanayi sitesinde, tekstil firmasının da bulunduğu dört katlı binanın bodrumundaki paratoner üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı işçilere de ambulansta müdahale edildi.