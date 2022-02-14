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Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

14.02.2022 10:12

Beylikdüzü'nde scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Beylikdüzü'nde scooter üretimi yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Yakuplu Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki sanayi sitesinin içinde scooter üretilen dört katlı iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Beylikdüzü, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde scooter üretilen iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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