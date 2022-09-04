BEYLİKDÜZÜ'NDE 'YANLIŞ ANLAŞILMA' SALDIRISI: 2 YARALI, 6 GÖZALTI

BEYLİKDÜZÜ'nde, sendeleyen kadını tutmak isteyen Yasin A. yanlış anlaşılmaya neden oldu. Eşine sarkıntılık yapıldığını düşünen Umut O., Yasin A. ve yanındaki kişiye saldırdı. Büyüyen kavgada silah ve sopalar kullanılırken 2 kişi yaralandı. 6 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, geçen pazar günü Gürpınar Mahallesi'nde büfenin önünde yaşandı. İddiaya göre, alkollü şekilde büfeden çıkan Gönül Gökmen O.'nun sendelediğini gören Yasin A., kadını tutmaya çalıştı. Durumu yanlış anlayan Gönül Gökmen O.'nun eşi Umut O. Yasin A. ve yanındaki arkadaşına saldırdı. Yaşanan arbedeye tarafların arkadaşlarının da karışması ile tekme ve yumruklar havada uçuştu. Arkadaşının darbedildiğini gören Berkan K., belinden çıkardığı silahla Umut O. ile arkadaşı Metin G.'ye doğru 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında yaralanan Umut O. ve Metin G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla yaralan Metin G. ve darptan dolayı yaralı olan Umut O.'nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Gürpınar Polis Merkezi Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Erol Ö., Erkan Ö, Yasin A., Hakan Ö., Serkan Ö. ve Berkan K. gözaltına alındı. Büfenin önünde yaşanan o anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

SUÇU BABASI ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI

Olay sonrasında Berkan K.'nın babası Murat K., polis merkezine giderek, Metin G.'yi vurduğunu, daha sonra silahı denize attığı yönünde ifade verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, silahı Berkan K.'nın kullandığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda Berkan K. silahla birlikte yakalanırken, babası Murat K.'ya "Suçu üstlenme" suçundan işlem yapıldı.

Gönül Gökmen O'nun olaydan önce büfeden alkol aldığını tespit eden polis ekipleri, yasak saatte alkol satışı yapmasından dolayı büfeye cezai işlem uyguladı.