Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beylikdüzü'nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan bir otomobil okul servisine çarptı.

Beylikdüzü'nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı, System.String[]

Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan bir otomobil okul servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı.


Kaza, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencilerini taşıyan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı takla attı. Araçta bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.


Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrencilere hızla müdahale etti. Öğrencilerin kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.


Öte yandan, kazaya sebep olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsünün kolu kırıldı. Sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor
Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı 100 binden fazla aileye 1 milyar lira eğitim desteği verilecek Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan kavga kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 11:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]