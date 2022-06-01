Beylikdüzü'nde seyir halindeki cip alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde seyir halindeki cip alev topuna döndü

01.06.2022 11:08
Beylikdüzü'nde seyir halindeki cip alev topuna döndü

Beylikdüzü'nde seyir halindeki oto gazlı cip aniden alev alev yandı.

Beylikdüzü'nde seyir halindeki oto gazlı cip aniden alev alev yandı. İçerisindeki küçük yaştaki çocuk araçtan son anda çıkarken aracın yanma anı ve ufak çaplı patlamalar kameraya yansıdı.

Olay, Beylikdüzü'nde Gürpınar Mezarlığı yanında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki cip, bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev almaya başladı. Küçük patlamaların olduğu araçtaki bir kadın ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araba itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Olay yaralının olmadığı öğrenilirken aracın yanma sebebi araştırmaların ardından ortaya çıkacak.

"Araçta patlamalar oldu, bir kadın ve çocuk vardı"

Aracın yanmasına tanık olan Ercan Baş, "Araç seyir halindeyken bir anda araçtan dumanlar çıkınca hemen aracı durdurdular. Daha sonra tahliye ettiler. Tahliyenin ardından araçta patlamalar oldu. Gördüğüm kadarıyla iki kişi vardı. Bir kadın bir çocuk vardı onları görebildim sadece. Araç oto gazlıymış, bunu öğrendik" dedi. - İSTANBUL

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı Avrupa Otoyolu'nda araç yangını Avrupa Otoyolu'nda araç yangını
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gürpınar Mezarlığı, Beylikdüzü, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde seyir halindeki cip alev topuna döndü - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:15:09. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde seyir halindeki cip alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement