BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞÇİLERİN KEPÇEYLE TEHLİKELİ EĞLENCESİ - Son Dakika
Üye Girişi

BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞÇİLERİN KEPÇEYLE TEHLİKELİ EĞLENCESİ

23.08.2022 11:05

BEYLİKDÜZÜ'nde sıcaktan bunalan işçiler, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirdi.

BEYLİKDÜZÜ'nde sıcaktan bunalan işçiler, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirdi. Kepçenin ucunda metrelerce yüksekte hızla dönmeye başlayan işçilerin, yürekleri ağızlara getiren eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede yaşandı. Sıcaktan bunalan işçiler, şantiyede yatmak için kullandıkları hamak ve kepçeyle eğlenmek için farklı bir yöntem buldu. İşçiler, kepçenin ucuna bağladıkları hamağa oturdu. Makinenin başına geçen operatör kepçeyi havalandırıp, hızla döndürmeye başladı. Metrelerce yükseklikte, hızla dönen kepçenin ucunda hamağa oturan işçiler, canlarını hiçe sayarak uzun süre eğlendi. Yoldan geçen Halit Can Demirtaş da hamağa oturarak tehlikeli eğlenceye dahil oldu. Bu sırada şantiyedeki başka bir işçi, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

"ÇOK EĞLENCELİYDİ, HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Yoldan geçerken görüp, eğlenceye ortak olan Halit Can Demirtaş, "Ben yoldan geçiyordum. Bir baktım, ağabeyler kepçe ile eğleniyorlar. Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Durdum hemen 'Ağabey bende binebilir miyim?' dedim. Ben de binip, döndüm. Çok eğlenceliydi. Hiç korkmadım. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------(Cep telefonu)-İşçilerin kepçe üzerinde dönmesi (Aktüel)-Olayın yaşandığı şantiye-Kepçeden detay görüntü-Halit Can Demirtaş ile röp


- İstanbul
YORUMLAR
500
CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU SİLİVRİ'DE POLİSLERE BIÇAKLI SALDIRI (1) SİLİVRİ'DE POLİSLERE BIÇAKLI SALDIRI (1)
Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞÇİLERİN KEPÇEYLE TEHLİKELİ EĞLENCESİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:13:11. #1.11#
SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞÇİLERİN KEPÇEYLE TEHLİKELİ EĞLENCESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement