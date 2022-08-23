BEYLİKDÜZÜ'NDE İŞÇİLERİN KEPÇEYLE TEHLİKELİ EĞLENCESİ

BEYLİKDÜZÜ'nde sıcaktan bunalan işçiler, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirdi. Kepçenin ucunda metrelerce yüksekte hızla dönmeye başlayan işçilerin, yürekleri ağızlara getiren eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede yaşandı. Sıcaktan bunalan işçiler, şantiyede yatmak için kullandıkları hamak ve kepçeyle eğlenmek için farklı bir yöntem buldu. İşçiler, kepçenin ucuna bağladıkları hamağa oturdu. Makinenin başına geçen operatör kepçeyi havalandırıp, hızla döndürmeye başladı. Metrelerce yükseklikte, hızla dönen kepçenin ucunda hamağa oturan işçiler, canlarını hiçe sayarak uzun süre eğlendi. Yoldan geçen Halit Can Demirtaş da hamağa oturarak tehlikeli eğlenceye dahil oldu. Bu sırada şantiyedeki başka bir işçi, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

"ÇOK EĞLENCELİYDİ, HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Yoldan geçerken görüp, eğlenceye ortak olan Halit Can Demirtaş, "Ben yoldan geçiyordum. Bir baktım, ağabeyler kepçe ile eğleniyorlar. Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Durdum hemen 'Ağabey bende binebilir miyim?' dedim. Ben de binip, döndüm. Çok eğlenceliydi. Hiç korkmadım. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Görüntü dökümü: ------------------------(Cep telefonu)-İşçilerin kepçe üzerinde dönmesi (Aktüel)-Olayın yaşandığı şantiye-Kepçeden detay görüntü-Halit Can Demirtaş ile röp

- İstanbul