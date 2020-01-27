Beylikdüzü'nde sigaraları standıyla birlikte çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde sigaraları standıyla birlikte çalan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Beylikdüzü'nde sigaraları standıyla birlikte çalan şüpheliler kamerada

6 saat önce

Beylikdüzü'nde markete giren şüpheliler alarmın çalmasıyla 10 bin lira değerindeki sigaraları standıyla birlikte çaldı.

Beylikdüzü'nde markete giren şüpheliler alarmın çalmasıyla 10 bin lira değerindeki sigaraları standıyla birlikte çaldı. Güvenlik kameralarının yönlerini değiştirmeye de çalışan şüphelilerin o anları kameralara yansıdı.

Gürpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir markette meydana gelen olayda iddiaya göre araçla marketin önüne gelen 6 şüpheliden 3'ü marketin girişine yöneldi. Güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerden biri kameranın yönünü değiştirdi daha sonra tamamen kırdı. Demir kesme makasıyla marketin kilitlerini kıran şüpheliler sigara standına yöneldi. Bu sırada alarmın çalmasıyla panikleyen şüpheliler sigara standını yerinden söktü ve araca taşıdı. Market sahiplerinin alarmın çalmasıyla aşağı inerken şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"10 BİN LİRALIK SİGARA ÇALDILAR"

Market çalışanı Orhan Güven, "12 civarı marketimizi kapattık. Evimize gittik. Sabah 7'ye 10 kala alarmımız çaldı. Alarm sistemimiz telefonlarımıza bağlı. Hemen aşağı indik inmemizle birlikte adamların kaçması bir oldu. Yaklaşık 6-7 dakika içinde tüm olayı gerçekleştirdiler. Polise haber verdik. Bizim de ikinci kez başımıza geliyor. Toplam 6 kişi hırsızlar 2'si arabanın başında bekliyor. 1 kişi gözcülük yapıyor. Diğer 3 kişi de içeri giriyor. Önce girişteki kamerayı fark ediyorlar kırmaya eğmeye çalışıyorlar. En sonunda kırıyor kamerayı. İçeri giriyorlar. Sigara standına yöneliyorlar. O sırada alarm da çaldığı için standı komple yerinden söküp arabaya yüklüyorlar" dedi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Beylikdüzü'nde sigaraları standıyla birlikte çalan şüpheliler kamerada

Beylikdüzü, Gürpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:51 Kaynak: DHA
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