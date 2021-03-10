Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi - Son Dakika

Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi

10.03.2021 23:17

Beylikdüzü'nde bir evde kafasından silahla vurularak ölü bulunan kadının intihar ettiği ortaya çıktı. Elektronik kelepçeden dolayı silahı, aynı suçtan kaydı bulunan erkek arkadaşından temin ettiği öğrenilen genç kadının sevgilisi de gözaltına alındı.

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde saat 14.40'ta yaşanan olayda, silah seslerinin gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri, G.Z. isimli bir kadının kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından genç kadının sevgilisi olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu X.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

KELEPÇEDEN DOLAYI SİLAHI SEVGİLİSİNDEN TEMİN ETMİŞ

Çalışma başlatan polis ekipleri, genç kadının intihar ettiğini tespit etti. Ekipler ayrıca hayatını kaybeden G.Z. isimli kadın ile Azerbaycan uyruklu X.B.'nin bir ay önce aynı suçtan dolayı adli kontrol şartıyla tahliye olduklarını belirlerken, kadının elektronik kelepçeden dolayı silahı X.B. isimli şahıstan temin ettiği öğrenildi.

ŞAHIS İNTİHARA YÖNLENDİRMEDEN GÖZALTINA ALINDI

Ev içerisinde de çalışma yapan polis ekipleri Azerbaycan uyruklu X.B. isimli şahsı, intihara yönlendirmeden dolayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi

Beylikdüzü, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, sahasında Southampton'u 5-2 yendi Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak         
23:35
Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı Diego Perotti, antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı         
23:04
Traktör şaftına elbisesini kaptıran şoför feci şekilde hayatını kaybetti Traktör şaftına elbisesini kaptıran şoför feci şekilde hayatını kaybetti         
22:51
Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ederek golcü sorununu çözmek istiyor Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ederek golcü sorununu çözmek istiyor         
22:27
Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı         
21:50
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım         
19:33
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 23:49:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beylikdüzü'nde silahla vurulmuş halde bulunan kadının intihar ettiği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei