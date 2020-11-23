Beylikdüzü'nde silahla yaralama - Son Dakika

Beylikdüzü'nde silahla vurularak yaralanan bir kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir açık otoparkta ismi henüz öğrenilemeyen zanlı, T.K.Ş.'yi silahla bacağından yaraladı. Olayın ardından kendi imkanlarıyla yakındaki özel bir hastaneye giden T.K.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bu arada, kurşunlardan biri parktaki bir aracın camına isabet etti. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.