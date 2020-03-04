Beylikdüzü'nde silahla yaralama şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde silahla yaralama şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde silahla yaralama şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde iki kişinin silahla yaralanması olayının faili ve azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde iki kişinin silahla yaralanması olayının faili ve azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık 04.35 sıralarında Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bir iş yerinde Ufuk G. (36) ve Sadrettin A'nın (45) silahla yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Polise, 24 Şubat 23.30 sıralarında yaralama olayını gerçekleştiren Ferdi A. (24) ve Mehmet A'nın (48) olay günü kullandıkları aracın bir sitede olduğu ihbarı geldi.

Bunun üzerine yapılan çalışmada, söz konusu aracın bir sokakta park halinde olduğu, şüphelilerin aynı sokakta başka bir sitede bulundukları tespit edildi.

Adrese düzenlenen baskında Ferdi A. ve Mehmet A. yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada, aracın kol dayama kısmı ile vites düzeneği arasına zulalanmış halde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden Ferdi A'nın Kırıkkale'den İstanbul'a geldiği, cezaevi firarisi olduğu ve Mehmet A. ile 500 bin lira karşılığında Sadrettin A'yı vurması için anlaştığı belirlendi.

Şüpheli Mehmet A'nın "ailevi bir olay" olarak belirttiği olayda kullanılan silahı da kendisinin temin ettiği ve olaydan sonra geri aldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Beylikdüzü'nde silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Barış Mahallesi, Beylikdüzü, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:49 Kaynak: AA
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