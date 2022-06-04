Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi - Son Dakika
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Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi

04.06.2022 11:15

Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi Beylikdüzü'nde silahlı banka soygununda 4 şahıs yakalandı Beylikdüzü'nde bankaya girerek silah zoruyla bir müşteriden ve banka veznesinden paraları alarak kaçan 4 şüpheli...

Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi

Beylikdüzü'nde silahlı banka soygununda 4 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bankaya girerek silah zoruyla bir müşteriden ve banka veznesinden paraları alarak kaçan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Soygun anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan banka soygunun detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre bankaya gelen iki soyguncudan biri güvenlik görevlisinin silahını alırken, diğer soyguncu ise vezneye yöneldi. Soyguncular bu sırada sattığı arsanın parasını yatırmak için bankaya gelen yabancı uyruklu şahsın 180 bin dolarını silah zoruyla aldı. Zanlılar ayrıca banka veznesinde bulunan bin 210 euro, 30 bin 255 dolar ve 137 bin lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Konu ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini didik didik inceledi. Olayı gerçekleştiren iki zanlı ve onlara yardım eden diğer iki kişinin kimlikleri tespit edildi. Yapılan çalışmaların neticesinde Ahmet U. S.(33), Yunus Ç.(25), Mehmet A.ve Delal T.isimli zanlılar yakalandı. Biri kadın 4 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam etiği öğrenildi.

Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi
Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi
Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi
Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Banka soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şüphelinin biri görevlinin silahına, diğeri ise vezneye yöneldi - Son Dakika
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