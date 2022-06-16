Beylikdüzü'nde silahlı çatışma; şüpheliler adliyeye sevk edildi

BEYLİKDÜZÜ'nde geçimsizlik yaşayan çiftin akrabaları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışma olayıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay sırasında 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Zeynep C.'nin eşinin kendisine şiddet uyguladığını akrabalarına anlattığı, iki grup arasında bu nedenle silahlı çatışma çıktığı öğrenildi.

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi, Kervansaray Caddesi üzerinde 12 Haziran 2022 tarihinde Saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında kavga çıktı. Silahlı çatışmanın yaşandığı olay sırasında Şahabettin Akbaş vurularak hayatını kaybetti. Çatışma sırasında 2 kişi de yaralandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili iki ayrı grup üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı soruşturmada müteahhitlik yapan Aydın A.'nın 10 yıldır evli olduğu ve 4 çocuğu bulunan imam nikahlı eşinin geçimsizlik sonucu evden ayrılarak akrabalarına eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Aydın A. ile konuşmaya giden Zeynep C.'nin akrabaları arasında önce kavga çıktığı ardından olayın silahlı çatışmaya meydana geldiği belirlendi. Olay sırasında hayatını kaybeden Şahabettin Akbaş'ın Aydın A.'nın ağabeyi olduğu belirtildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin cinayeti kimin işlediğini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Mekan C.(24), Soner C.(23), Maşallah C.(50), Niyazi C.(28), Sümer C.(33), Hayrettin C.(38), Ozan C.(22), Hatip C.(37), Aydın A.(41), Şakir A.(30) adliyeye sevk edildiler. Olayla ilgili ele geçirilen 2 adet tabancanın balistik incelemesinin sürdüğü, firarda olan bir kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul