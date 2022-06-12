BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

12.06.2022 23:11
BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasında çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasında çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Yakuplu Mahallesi Kervan Saray Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında dükkanda silahlı kavga çıktı. Olay sonrasında Ş.A.(48), M.C. (50) ve S.C. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Ş.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.C. ve S.C.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında hastaneye gelen S.C.P (34) ve H.C.P'nin (38) üzerinde 1'i ruhsatsız 2 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay sonrasında hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

- İstanbul

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Saray, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika

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