Son Dakika Haberleri: BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI -1
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BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI -1

29 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI -1, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Beylikdüzü'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairedekiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan binadan kaçtı. Olay yerine gelen polisin incelemesi sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:25 Kaynak: DHA
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