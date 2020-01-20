Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, zanlı gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, System.String[]

Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Caddesi'nde Murat Ü. ile Mustafa D, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa D, silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan Mustafa D'yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı Murat Ü, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Beylikdüzü, Çamlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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