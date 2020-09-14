Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, önceki gün ilçedeki bir iş yerinden çıkan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Ecim, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Son Dakika

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı

Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü

Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı

15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu

Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti

Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu