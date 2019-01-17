Beylikdüzü'nde Site İçerisinde Yer Alan 11 Katlı Bir Apartmanın 5. Katında Yangın Çıktı.
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IHAAW164533-ASA/17-01-2019- Beylikdüzü'nde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı.
IHAAW164533-ASA/17-01-2019
- Beylikdüzü
'nde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Alevli şekilde devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 17.01.2019 16: 45: 33 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
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