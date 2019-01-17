Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Site İçerisinde Yer Alan 11 Katlı Bir Apartmanın 5. Katında Yangın Çıktı.

Beylikdüzü'nde Site İçerisinde Yer Alan 11 Katlı Bir Apartmanın 5. Katında Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW164533-ASA/17-01-2019- Beylikdüzü'nde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı.

Beylikdüzü'nde Site İçerisinde Yer Alan 11 Katlı Bir Apartmanın 5. Katında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW164533-ASA/17-01-2019

- Beylikdüzü'nde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Alevli şekilde devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 17.01.2019 16: 45: 33 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü 17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:30:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde Site İçerisinde Yer Alan 11 Katlı Bir Apartmanın 5. Katında Yangın Çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]