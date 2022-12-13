Site otoparkında korkunç olay! Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Site otoparkında korkunç olay! Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu

13.12.2022 19:55

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şahıs, yaşadığı sitenin otoparkında aracının içinde kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etti. Şahsın olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre Tamer Arda isimli şahıs, yaşadığı sitenin otoparkında arabasının içinde site sakinleri tarafından ölü halde bulundu. Arda'nın site yöneticisi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Arda'nın yakınları siteye geldikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma başlattığı olayda Tamer Arda'nın kafasına tabanca ile ateş ettiği iddia ediliyor.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Site otoparkında korkunç olay! Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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