Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma başlattığı olayda Tamer Arda'nın kafasına tabanca ile ateş ettiği iddia ediliyor.

İddiaya göre Tamer Arda isimli şahıs, yaşadığı sitenin otoparkında arabasının içinde site sakinleri tarafından ölü halde bulundu. Arda'nın site yöneticisi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Site otoparkında korkunç olay! Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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