BEYLİKDÜZÜ'NDE SİTEDE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1) - Son Dakika

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BEYLİKDÜZÜ'NDE SİTEDE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANIYOR (1)
6 saat önce
Mustafa AKIN / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde sitede bulunan bir binanın çatısı alev alev yanıyor.
Mustafa AKIN/ İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde sitede bulunan bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından alevli görüntüler
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:31 Kaynak: DHA
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