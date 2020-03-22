Beylikdüzü'nde sitede binanın çatısı alev alev yanıyor (1) - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde sitede binanın çatısı alev alev yanıyor (1)
6 saat önce
BEYLİKDÜZÜ'nde sitede bulunan bir binanın çatısı alev alev yanıyor.
BEYLİKDÜZÜ'nde sitede bulunan bir binanın çatısı alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:36 Kaynak: DHA
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