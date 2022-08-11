İETT OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI TEKMELERLE KIRIP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR - Son Dakika
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İETT OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI TEKMELERLE KIRIP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR

11.08.2022 09:15

BEYLİKDÜZÜ'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı.

BEYLİKDÜZÜ'nde şoförünün kendilerini sollamasına kızan otomobildekiler, önünü kestikleri İETT otobüsüne saldırıp yolculara dehşeti yaşattı. Saldırganların, otobüsün camlarını yumruk ve tekmelerle kırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında D-100 yan yol Avcılar istikametinde ilerleyen Silivri- Avcılar seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, otobüs şoförünün kendisini sollamasına öfkelenip, onu takip etti. Öfkeli sürücü ve beraberindeki 2 kişi, araçlarıyla önünü kestikleri otobüsün camları yumruklayıp tekmelemeye başladı. Otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, sürücü otobüsün kapı camını tekmeleyerek kırdı. Diğer sürücüler araya girerek saldırganları uzaklaştırdı. Yaşanan bu anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı (güvenlik kamerası görüntüsüyle) - 'BENİ SOLLADIN' DİYEREK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR (güvenlik kamerası görüntüsüyle) - 'BENİ SOLLADIN' DİYEREK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR
Kaynak: DHA

Avcılar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI TEKMELERLE KIRIP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI TEKMELERLE KIRIP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR - Son Dakika
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