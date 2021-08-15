Beylikdüzü'nde su borusu patladı sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika

Ahmet YEŞİLMEN/ , Beylikdüzü'nde İSKİ'ye ait su borusu patladı. Metrelerce yükselen sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak inşaatı yaptığı noktada İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular metrelerce yükseğe fışkırarak yola yayıldı. Su nedeniyle, trafiktekiler zor anlar yaşadı.