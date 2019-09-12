Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm

22 dakika önce

Beylikdüzü'nde bir kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu.

Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm, System.String[]

Beylikdüzü'nde bir kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu.

Büyükşehir Mahallesi'ndeki Büyükşehir Konutları'nın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 76 yaşındaki Sabahat Tekinay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis güvenlik şeridiyle kapattığı alanda çalışma yaptı. İlk incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan kadının kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Tekinay'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Beylikdüzü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta "ABD ve İsrail'e ölüm" mesajları paylaşıldı!
Bahçelievler'de bir çocuğun, balkondan düşerek kaldırıma çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi Beylikdüzü'nde bir lüks sitenin bahçesinde bulunan kadın cesedi polisi harekete geçirdi İstanbul Eminönü alt geçidindeki su baskınında zarar gören ayakkabılar yarı fiyatına satışa çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 00:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]