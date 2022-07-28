Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürmüştü! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürmüştü! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

28.07.2022 09:18

Beylikdüzü'nde bir sürücü, tartışma yaşadığı kişinin üzerine otomobilini sürerek 2 kişinin ezilmesine neden olmuştu. Dehşete veren olayda 1'i ağır 2 kişinin yaralandı. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Beylikdüzü'nde kalabalığın ortasında bir sürücü 2 kişiyi ezdi. 2 kişinin yaralandığı dehşet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ARACINI TARTIŞTIĞI KİŞİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında sürücü otomobilini diğer otomobil sürücüsü Selami Kurt ve yayaların üzerine sürdü. Olayda Selami Kurt ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Selami Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yayanın ise ayağı kırıldı. Olay sonrasında yaralanan Selami Kurt'un eşi Songül Kurt otomobil sürücüsüne saldırdı, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeni ortaya çıkan cep telefonu kamerası görüntülerinde sürücünün otomobilini tartışma yaşadığı kişi ve yayaların üzerine sürdüğü dehşet anları yer alıyor. Görüntülerde, olay sonrasında yerde yatan kişiler de görülüyor. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

YORUMLAR
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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRMÜŞTÜ; DEHŞET ANLARI KAMERADA BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİ ÜZERLERİNE SÜRMÜŞTÜ; DEHŞET ANLARI KAMERADA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Kaynak: DHA

DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürmüştü! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürmüştü! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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