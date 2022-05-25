BEYLİKDÜZÜ'NDE TACİZ İDDİASINA DAYAK - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE TACİZ İDDİASINA DAYAK

25.05.2022 09:49

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir kadın kendisini cep telefonuyla görüntülerini çektiğini iddia ettiği şüpheliyi darbetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir kadın kendisini cep telefonuyla görüntülerini çektiğini iddia ettiği şüpheliyi darbetti. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde dün akşam iddiaya göre bir kişi, telefon kamerasıyla üst geçitteki kadını video çekti. Durumu farkeden bir kişi kadını uyardı. Kadın, çevredekilerden yardın isteyerek, şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıktı. Kadın, şüpheliye saldırırken, polis çağrıldı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE TACİZ İDDİASINA DAYAK
BEYLİKDÜZÜ'NDE TACİZ İDDİASINA DAYAK
BEYLİKDÜZÜ'NDE TACİZ İDDİASINA DAYAK
BEYLİKDÜZÜ'NDE TACİZ İDDİASINA DAYAK

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Kaynak: DHA

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