Beylikdüzü'nde takla atan otomobilin şoförü yaralandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda Kübra Yay'ın idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde sürücü sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Yay, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından araç olay yerinden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:51 - Kaynak: AA
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