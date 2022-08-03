BEYLİKDÜZÜ'nde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü taksi şoförü ve bir motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü taksi şoförüne defalarca tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKSİ ŞOFÖRÜYLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA - Son Dakika