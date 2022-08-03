BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKSİ ŞOFÖRÜYLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKSİ ŞOFÖRÜYLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

03.08.2022 11:12
BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKSİ ŞOFÖRÜYLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

BEYLİKDÜZÜ'nde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.

BEYLİKDÜZÜ'nde taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü taksi şoförü ve bir motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü taksi şoförüne defalarca tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Motosiklet, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKSİ ŞOFÖRÜYLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKSİ ŞOFÖRÜYLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA - Son Dakika
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