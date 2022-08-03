Adnan Kahveci Mahallesi'nde 1 Ağustos Pazartesi günü taksi şoförü ve bir motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü taksi şoförüne defalarca tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE TAKSİ ŞOFÖRÜYLE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARASINDA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA - Son Dakika

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