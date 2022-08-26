Tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalışan minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalışan minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı

26.08.2022 15:44
Tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalışan minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı

Beylikdüzü'nde tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalışan minibüs şoförüne, cezai işlem uygulandı.

Beylikdüzü'nde tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalışan minibüs şoförüne, cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen aracın, ruhsat süresi bittiği halde çalıştırıldığı öğrenildi.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz günlerde bir kadın, minibüs şoförü ile aralarında güzergahla ilgili soru sorması üzerine tartışma çıkmıştı. Minibüs şoförü, tartışmayı cep telefonuna kaydeden kadının elinden telefonu almaya çalışmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüsün M.A. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Görüntüleri detaylı izleyen polis ekipleri, minibüsün plakasını da tespit etti. Çalışmaların devamında, plaka bilgileri tespit edilen minibüs, Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından durduruldu. Minibüsle ilgili yapılan incelemede, çalışma ruhsatı geçici olarak iptal edilen aracın buna rağmen taşıma hizmetine devam ettiği öğrenildi. Konu ile ilgili sürücü M.A. isimli şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Büyükşehir belediye kanunu ile belediye kanunu çerçevesinde ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis çerçevesinde alınmış ve bu çerçevede verilmiş çalışma izninin ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak ile görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içerdekiler için tehlikeli olabilecek süs ve aksesuar bulunan araçları kullanmak, maddeleri gereğince cezai işlem uygulanarak, araç trafikten men edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalışan minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı kadın yolcunun telefonunu almaya çalışan minibüs şoförüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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