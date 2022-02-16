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İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı... O anlar kamerada - Son Dakika

İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı... O anlar kamerada

16.02.2022 10:22

İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı.

İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL Beylikdüzü'nde iki aile arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansırken olay yerine gelen polisin karakola götürdüğü şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. İki aile arasında bilinmeyen bir nedenle apartman kapısı önünde kavga çıktı. Çıkan kavgada kendisine tokat atılan şahıs yumruklarla karşılık verdi. Sesleri duyan sokak sakinleri polis ekiplerine haber verdi. İhbara gelen polis kavgayı güçlükle ayırdı. Polis kavgayı ayırdıktan sonra 2'si kadın 4 kişiyi polis merkezine götürdü. Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı söylenildi.

Yaşanan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araçtan inen bir şahsın diğerine tokat atması ve ardından karşı tarafın da yumruklarla karşılık verdiği görüldü.

İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı... O anlar kamerada
İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı... O anlar kamerada
İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı... O anlar kamerada
İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı... O anlar kamerada

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Beylikdüzü, Pazar, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki aile arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis ekipleri ayırdı... O anlar kamerada - Son Dakika


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