Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde tır kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde tır kazası: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde tır kazası: 1 yaralı

32 dakika önce

BEYLİKDÜZÜ'nde içinde tekstil ürünleri bulunan konteyner yüklü TIR, bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü'nde tır kazası: 1 yaralı, System.String[]

BEYLİKDÜZÜ'nde içinde tekstil ürünleri bulunan konteyner yüklü TIR, bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, TIR'ın üzerindeki konteyner yola devrildi. Yolda trafik yaklaşık 2 saat durdu.

Kaza, Beylikdüzü'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İbrahim Yiğiter'in, kullandığı 34 GD 2314 plakalı TIR Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine doğru giderken Yakuplu mevkiinde kontrolden çıktı. Bunun üzerine TIR bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, tekstil ürünleriyle yüklü konteyner ise yola devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü İbrahim Yiğiter'e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK 2 SAAT DURDU

Kazada TIR'ın üzerindeki konteynerin yola devrilmesi sonucu liman istikametinde ulaşım 2 saat durdu. Konteynerin vinçle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın meydana geldiği yer

Devrilen konteynerin kaldırılması

Polisin önlemi

Genel ve detaylar


Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:27 Kaynak: DHA
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