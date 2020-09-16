Beylikdüzü'nde tır kazası kamerada - Son Dakika

Beylikdüzü'nde tır kazası kamerada
Beylikdüzü'nde 3 tırın karıştığı bir kaza meydana geldi.
Beylikdüzü'nde 3 tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken kaza anı tırlardan birinin araç kamerasına yansıdı. Kazanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Ambarlı Liman Yolu'nda ilerleyen bir tır şoförü kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki bir tıra çarptı. Arkadan gelen bir başka tırın şoförü de duramayarak, kaza yapan diğer tırlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ortada kalan tır sürücüsü aracında sıkışırken vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken kaza, olaya karışan tırlardan birinin araç kamerasına yansıdı. Öte yandan kazanın yaşandığı alan ise havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı