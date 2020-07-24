Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Avcılar istikametine seyreden E.Ç.'nin kullandığı 34 YJ 9383 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarparak direği devirdi. Devrilen direk, yan yolda seyreden Ü.K. yönetimindeki 34 PY 8820 plakalı otomobilin sol ön camını kırdı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:16

Kaynak: AA

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