Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde trafik kazası sonrası 5 kişinin yaralandığı kavga kamerada
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Beylikdüzü'nde trafik kazası sonrası 5 kişinin yaralandığı kavga kamerada

2 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrasında kavga eden tarafları polis zorlukla ayırdı.

Beylikdüzü'nde trafik kazası sonrası 5 kişinin yaralandığı kavga kamerada, System.String[]
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BEYLİKDÜZÜ'nde bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrasında kavga eden tarafları polis zorlukla ayırdı. Silahların çekildiği kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay saat 08.15'te Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 124 sokakta meydana geldi. Ara yoldan kontrolsüz olarak çıkan 34 JN 1478 plakalı kamyonet o anda oradan geçmekte olan 34 HF 9535 plakalı otomobil ile çarpıştı. Maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası taraflar kavgaya tutuştu.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza sonrası meydana gelen arbede sırasında bir kişi belindeki silahı çıkararak başkasına verdiği görülüyor. Kazaya karışanların yakınlarının da kavgaya müdahil olmaları ile büyüyen kavga sırasında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananlar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken kavgaya karışanların ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor



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Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:16 Kaynak: DHA
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