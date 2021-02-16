Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde trafik polisinin karla mücadelesi - Son Dakika

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Beylikdüzü'nde trafik polisinin karla mücadelesi

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle trafiğin durduğu Beylikdüzü'nde yolda kalan araçları kurtarmak için tek başına mücadele eden trafik polisi kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı kentin farklın noktalarında trafiğin durmasına neden oldu. Trafiğin durduğu yerlerde kimi sürücüler yol kenarında beklerken, toplu ulaşım araçlarının yolda kalması nedeniyle bazı vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etti. E-5 Beylikdüzü mevkii de sürücülerin zor anlar yaşadığı yerlerden biriydi. Bir trafik polisinin yolda kalan aracı kurtarmak için tek başına çabaladığı anlar vatandaş kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde trafik polisinin yolda kalan aracı ilerletmek için çabaladığı görüldü. Kapanan yok, ekiplerin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.