BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİKTE TEKERLEK PANİĞİ - Son Dakika
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BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİKTE TEKERLEK PANİĞİ

20.09.2022 14:36

100 Karayolu'nda otomobilden çıkan tekerlek trafiktekilere zor anlar yaşattı.

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolu'nda otomobilden çıkan tekerlek trafiktekilere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde dün sabah saatlerinde çekildi. Bir araçtan çıkan tekerlek, akan trafikte uzun süre yuvarlandı. Trafikteki araç sürücüleri, tekerlek yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı. Sürücüler, tekerleğe çarpmamak için kimi zaman yavaşladı, kimi zaman da yönlerini değiştirdi. Bir süre sonra tekerlek yol kenarına doğru yuvarlanınca trafik normale döndü. O anlar iseçevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Avcılar'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu Avcılar'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu Avcılar'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu Avcılar'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu PENDİK'TE D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI PENDİK'TE D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİKTE TEKERLEK PANİĞİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİKTE TEKERLEK PANİĞİ - Son Dakika
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