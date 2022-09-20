Görüntüler, D-100 Karayolu Beylikdüzü mevki Avcılar istikametinde dün sabah saatlerinde çekildi. Bir araçtan çıkan tekerlek, akan trafikte uzun süre yuvarlandı. Trafikteki araç sürücüleri, tekerlek yüzünden zaman zaman zor anlar yaşadı. Sürücüler, tekerleğe çarpmamak için kimi zaman yavaşladı, kimi zaman da yönlerini değiştirdi. Bir süre sonra tekerlek yol kenarına doğru yuvarlanınca trafik normale döndü. O anlar iseçevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Tragger, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİKTE TEKERLEK PANİĞİ - Son Dakika

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