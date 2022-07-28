Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Osman Gazi Caddesi Birinci Hastanesi önünde 26 Temmuz saat 19.15'te meydana gelen olayda, 41 LR 491 plakalı otomobilde bulunan Selami Kurt ve Eray Kurt ile 34 DVJ 835 plakalı otomobil sürücüsü Talip Çakmak arasında yol verme tartışması çıktı.

Beylikdüzü 'nde trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı iki kişiye ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiye aracıyla çarparak yaralamaktan gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde aracıyla 3 kişiye çarpan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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