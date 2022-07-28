Beylikdüzü'nde aracıyla 3 kişiye çarpan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde aracıyla 3 kişiye çarpan şüpheli tutuklandı

28.07.2022 19:21
Beylikdüzü'nde aracıyla 3 kişiye çarpan şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı iki kişiye ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiye aracıyla çarparak yaralamaktan gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Beylikdüzü'nde trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı iki kişiye ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiye aracıyla çarparak yaralamaktan gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Osman Gazi Caddesi Birinci Hastanesi önünde 26 Temmuz saat 19.15'te meydana gelen olayda, 41 LR 491 plakalı otomobilde bulunan Selami Kurt ve Eray Kurt ile 34 DVJ 835 plakalı otomobil sürücüsü Talip Çakmak arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, Selami Kurt ve Eray Kurt, Talip Çakmak'a araç içerisinde saldırdı.

Talip Çakmak, bu sırada otomobiliyle Selami Kurt, Eray Kurt ve kavgayı ayırmaya çalışan Tekin Güney'e çarparak yaraladı.

Olay sonrası polisin gözaltına aldığı Talip Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde aracıyla 3 kişiye çarpan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde aracıyla 3 kişiye çarpan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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