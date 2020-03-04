Beylikdüzü'nde üç ay önce yaşanan saldırının failleri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde üç ay önce yaşanan saldırının failleri yakalandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde üç ay önce yaşanan saldırının failleri yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da geçtiğimiz ay 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralandığı olayın tetikçileri yakalandı.

Beylikdüzü'nde üç ay önce yaşanan saldırının failleri yakalandı, System.String[]

İstanbul'da geçtiğimiz ay 3 kişinin silahlı saldırı sonucu yaralandığı olayın tetikçileri yakalandı. Düzenlenen operasyonda, saldırının talimatını verdiği ileri sürülen azmettirici ile saldırıyı düzenleyen tetikçi gözaltına alınırken, tarafların saldırı için 500 bin lira karşılığı anlaştıkları iddia edildi.


Edinilen bilgilere göre; olay, 2019 yılının Aralık ayında Beylikdüzü, Barış Mahallesi, Mehmetçik Caddesin üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. Sabaha karşı saat 04.35 sıralarında gerçekleşen silahlı saldırıda, Ufuk G. (36) ve Sadrettin A. (45) silahlı yaralanırken, failler kayıplara karışmıştı.


Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, saldırıyı düzenleyen kişinin 24 yaşındaki Ferdi A. olduğu anlaşıldı. İncelemeyi derinleştiren polis, Ferdi A.'nın 'tetikçi' olduğunu, saldırıyı Mehmet A.'nın azmettirdiğini belirledi. Şüphelilerin İstanbul'un dışında 2 farklı ilde adresleri olduğu belirlenirken, zanlılardan birine ait bir otomobili sosyal medya hesapları üzerinden tespit edildi. Aracın bulunduğu siteyi takibe alan emniyet ekipleri, 2 şüpheliyi 25 Şubat gecesi belirlenen adreste gözaltına aldı.


Polis, şüphelilerin adreslerinde ve otomobilde arama gerçekleştirdi. Otomobilde, aracın ön konsoluna zulalanmış ruhsatsız 1 tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ferdi A., verdiği ifadede kendisini Mehmet A.'nın azmettirdiğini söylediği iddia edildi. İleri sürülen iddiaya göre cezaevi firarisi Ferdi A., 'tetikçilik' karşılığında Mehmet A. ile 500 bin lira karşılığında anlaştıklarını söylediği belirtildi.


Öte yandan o tarihte yaşanan saldırı öncesi Ferdi A. ve Mehmet A.'nın bir akaryakıt istasyonunda bir araya gelmeleri ve istasyonun marketinden alışveriş yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir başka güvenlik kamera görüntülerinde ise saldırganın kaçma anları yer alıyor.


Şüphelilerden "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "kasten yaralama", "uyuşturucu kullanmak" ve "iş yerinden hırsızlık" suçlarından kaydı olan Ferdi A. ve Sadrettin A. ile ailesel sorunları olduğu için olayı azmettirdiği iddia edilen Mehmet A. işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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