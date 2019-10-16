Son Dakika Haberleri: Beylikdüzü'nde üstü kapalı bank sayısı 120'ye çıktı
Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde üstü kapalı bank sayısı 120'ye çıktı

Beylikdüzü'nde üstü kapalı bank sayısı 120'ye çıktı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde saha çalışanlarının incelemeleri sonucunda tespit edilen alanlara yerleştirilen üstü kapalı bankların sayısı 120'ye çıktı.

Beylikdüzü'nde üstü kapalı bank sayısı 120'ye çıktı, System.String[]

Beylikdüzü'nde saha çalışanlarının incelemeleri sonucunda tespit edilen alanlara yerleştirilen üstü kapalı bankların sayısı 120'ye çıktı.


Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha güzel bir Beylikdüzü için 7'den 70'e herkesin boş vakitlerini değerlendirdiği, dinlendiği ve hoşça vakit geçirebildiği alanlar için çalışmalarını devam ettiriyor. Beylikdüzü'nde yaşayan mahalle sakinlerinin taleplerinin değerlendirilip işleme alınması ve saha çalışanlarının incelemeleri sonucunda tespit edilen alanlara üstü kapalı bankların montajı yapıldı. Beylikdüzü Belediyesi Ahşap İşleri Atölyesi tarafından hazırlanan banklar cadde kullanım yoğunluğuna göre; durak alanları, dinlenme alanları ve açık havada kitap okuyacaklar için ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirildi.


"Çalışmalar bu yıl da aralıksız devam edecek"


İlçede 100 adet olan üstü kapalı banklara bu yıl 20 adet eklendiğini ve bu rakama ilaveler yapılacağını belirten Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, "Beylikdüzü Belediyesi Ahşap İşleri Atölyesi tarafından hazırlanan bankları, vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesi adına ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirdik. Ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın taleplerini öncelikli kılarak yaptığımız tüm çalışmalar her zaman olduğu gibi bu yıl da aralıksız devam edecek. Beylikdüzü'nde bulunan yaşam alanlarının daha modern ve fonksiyonel hale bürünmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
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