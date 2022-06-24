Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yakuplu Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren ekipler, fiziki takibe aldıkları şüphelinin adresine baskın düzenledi. Yapılan baskında, şüphelinin evin terasına kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Serada yapılan çalışmalarda 80 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda V.G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU BASKINI; EVİNİN TERASINI SERAYA ÇEVİRMİŞ - Son Dakika

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