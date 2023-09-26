Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Etkisindeki Şüpheli Trafiği Tehdit Etti - Son Dakika

Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Etkisindeki Şüpheli Trafiği Tehdit Etti

Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu Etkisindeki Şüpheli Trafiği Tehdit Etti
Son Güncelleme: 26.09.2023 12:14

Beylikdüzü'nde uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir şüpheli, elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirmek için ayağından vurdu. Yaralanan şüpheli, D-100 karayolunda yürümeye başladı ve güvenlik amacıyla karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler etkisiz hale getirmek istediği şüpheli M.S.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerinden uzaklaştıktan sonra D-100 karayolunda yürümeye başladı.Güvenlik amacıyla D-100 karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Şüphelinin D-100 karayolunda yürüdüğü anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce M.S.'yi ikna etmek istedi. Bunun üzerine bıçağı boğazına dayayan şüpheli intihar edeceğini söyledi. Ekipler etkisiz hale getirmek istediği M.S.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.S. D-100 karayolu Avcılar istikametinde yürümeye başlayınca ekipler olası bir kazayı önlemek için karayolunu trafiğe kapattı. M.S. yakalanarak ambulansa alındı. D-100 karayolu ise kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Etkisindeki Şüpheli Trafiği Tehdit Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Etkisindeki Şüpheli Trafiği Tehdit Etti - Son Dakika
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